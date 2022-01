Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: zwölf Scheiben an der Realschule eingeworfen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 25.01.2022, wurde der Polizei mitgeteilt, dass im Untergeschoss der Realschule in der Müßmattstraße insgesamt zwölf Glasscheiben durch Steinwürfe beschädigt wurden. Der Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Das Einwerfen der Scheiben dürfte nicht geräuschlos vonstatten gegangen sein. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche dementsprechende Wahrnehmungen gemacht haben und vielleicht Angaben zu den Steinewerfern machen können. Die Tat könnte auch am vergangenen Wochenende schon passiert sei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell