POL-FR: Grenzach-Wyhlen: erfolglos vor Polizeikontrolle geflohen

Freiburg (ots)

Die Polizei errichtete am Montagmorgen, 24.01.2022, eine Kontrollstelle in der Gewerbestraße. Gegen 08.10 Uhr missachtete ein 34-jähriger Pkw-Fahrer die Anhaltezeichen eines Polizeibeamten und setzte mit hoher Geschwindigkeit seine Fahrt fort. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. In der Straße "Im Fallberg" stoppte der 34-Jährige seinen Pkw, sprang aus dem Fahrzeug und flüchtete fußläufig weiter. Auch dieser Fluchtversuch war nur von kurzer Dauer. Die Polizisten konnten den Flüchtigen einholen und festhalten. Wie sich heraus stellte besitzt der 34-Jährige keinen gültigen Führerschein.

