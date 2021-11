Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 29.11.2021, gegen 09:50 Uhr wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Konstanzer Straße in Fahrtrichtung Waldshut ein Lkw beschädigt. Der mutmaßliche Unfallverursacher in seinem Kleintransporter entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle.

Beide Fahrzeuge waren zuvor nebeneinander auf der zweispurigen Konstanzer Straße / B34 in Richtung Waldshut unterwegs. Bei einem Fahrstreifenwechsel soll der Lastwagen vom Kleintransporter gestreift worden sein. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Beim Kleintransporter könnte es sich um einen Mercedes Sprinter mit dem Teilkennzeichen WW (Westerwaldkreis) handeln.

Das Polizeirevier Waldshut bittet um Hinweise unter folgender Telefonnummer: 07751 8316-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell