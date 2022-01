Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Unfallzeugen gesucht

Aschendorf (ots)

Am 18. Januar zwischen 11 und 12 Uhr wurde in der Marienstraße in Fahrtrichtung Marienplatz ein weißer Ford beschädigt. Das am Straßenrand geparkte Fahrzeug wurde auf der Beifahrerseite am Radkasten und Kotflügel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 in Verbindung zu setzen.

