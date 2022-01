Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Streifvorgang im Begegnungsverkehr - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 24.01.2022, gegen 14.10 Uhr, kam es in Wyhlen, im Lettenweg, zu einem Streifvorgang zwischen einem grauen Opel Zafira und einem beigen Kleintransporter. Der Fahrer des Opel Zafira kam vom Kirchplatz und bog nach rechts in den Lettenweg ein. Aus dem Lettenweg soll ein beiger Kleintransporter nach links auf den Kirchplatz abgebogen sein und sei teilweise auf die Gegenfahrbahn gekommen, sodass es zu einem Streifvorgang zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Der Fahrer des Opel machte durch Hupen auf sich aufmerksam. Der Fahrer des beigen Kleintransporters fuhr einfach weiter. Am Opel entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Telefon 07624 98900, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem beigen Kleintransporter geben können. Bei dem gesuchten Kleintransporter könnte es sich um einen Mercedes Sprinter handeln. Auf dem Kleintransporter soll sich eine Firmenaufschrift befunden haben. Zudem hatte der Kleintransporter wohl ein Lörracher Kennzeichen und sei nur mit einem Fahrer besetzt gewesen.

