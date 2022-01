Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Weingarten: Einbruch in Shisha-Bar - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In eine Shisha-Bar in Freiburg-Weingarten eingebrochen sind bislang unbekannte Täter am Dienstag, 25.01.2022. Nach bisherigem Kenntnisstand ereignete sich die Tat zwischen 6 und 8 Uhr. Aus der Gaststätte in der Straße Gilgenmatten wurden zwei große Gewinnspielautomaten samt Bargeld entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens ist noch nicht bekannt, dürfte sich aber im niedrigen bis mittleren fünfstelligen Bereich bewegen.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können. Wer hat in der Tatnacht - insbesondere auch im rückwärtigen Bereich der Bar - verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sonstige Angaben zu den Tätern geben? Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0761 401428-0 (tagsüber) oder rund um die Uhr unter Tel. 0761 882-4421 entgegen.

oec

