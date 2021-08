Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Zeugen gesucht

Geeste (ots)

Am 25. Juli vergaß eine Frau gegen 17 Uhr ihren schwarzen Rucksack der Marke "Captain&Sun" auf dem Parkplatz eines Restaurants am Speicherbecken in Geeste. Als sie den Verlust später bemerkte, war der Rucksack nicht mehr aufzufinden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Geeste unter der Rufnummer 05937/970050 in Verbindung zu setzen.

