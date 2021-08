Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Motorrad touchiert

Salzbergen (ots)

Am Freitag kam es gegen 17.10 Uhr es in Salzbergen auf der Rheiner Straße/Ecke Lindenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei touchierte der bislang unbekannte Fahrer eines roten Pkw beim Abbiegen in die Lingenstraße einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976/948550 zu melden.

