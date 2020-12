FW-OB: Brand im AMEOS Klinikum St. Josef Hospital

Feuerwehr Oberhausen

Brand im AMEOS Klinikum St. Josef Hospital Keine schöne Bescherung an Heiligabend für die Einsatzkräfte der Oberhausener Berufsfeuerwehr, die um 22:34 Uhr zu einem Brand im AMEOS Klinikum St. Josef Hospital an der Mülheimer Straße alarmiert wurden. Ein Patientenzimmer der Psychiatrie im Erdgeschoss im Altbau stand in Flammen und brannte in voller Ausdehnung, konnte aber schnell gelöscht werden. Durch die starke Rauchentwicklung gab es unter den Patienten 16 Leichtverletzte, die mit Rauchgasvergiftung innerhalb des Hauses versorgt wurden. Schlimmeres verhinderte das Pflegepersonal, das bereits die komplette Station evakuiert hatte. Zum Einsatz kamen sechs Rettungstransportwagen (RTW), ein Krankentransportwagen (KTW) und ein Notarzt, darüber hinaus wurde vorsichtshalber auch überörtliche Hilfe von den Feuerwehren aus Duisburg, Mülheim und Essen angefordert. Nachdem der Brand gelöscht war wurde das viergeschossige Gebäude mit Lüftern entraucht. Die genaue Brandursache wird durch die Polizei ermittelt.

