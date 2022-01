Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Radfahrer von Autofahrer übersehen - ein leicht Verletzter

Freiburg (ots)

Rückwärts parkte am Donnerstag, 27.01.2022, gegen 08.00 Uhr, ein 42 Jahre alter Mann sein Fahrzeug von einem Bäckerei-Parkplatz in der Hauinger Straße aus. Dabei übersah einen hinter ihm durchfahrenden 37 Jahre alten Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer auf die Fahrbahn stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Am Auto und am Fahrrad entstand kein Sachschaden.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell