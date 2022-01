Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Unfall nach Vorfahrtsverletzung - keine Verletzten - zwei Mal Totalschaden

Freiburg (ots)

Zwei Autos sind am Mittwoch, 26.01.2022, gegen 11:15 Uhr, auf der B 317 in Steinen kollidiert. Ein 73 Jahre alter Mercedes-Fahrer war aus der Neuteichstraße nach links auf die bevorrechtige Bundesstraße eingebogen und dabei mit einem in Richtung Schopfheim fahrenden Dacia zusammengestoßen. Sowohl der Mercedes-Fahrer als auch der 63-jährige Dacia-Fahrer wurde vom verständigten Rettungsdienst untersucht und blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Die Autos mussten abgeschleppt. An diesen dürften Totalschäden entstanden sein. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei rund 30000 Euro. Die Feuerwehr Steinen war im Einsatz, um die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen zu reinigen.

