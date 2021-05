Polizeipräsidium Konstanz

Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Schlagfertige Frau fertigt Telefonbetrüger ab (06.05.2021)

Furtwangen (ots)

Einen vermuteten Betrugsversuch schlagfertig abgewehrt hat eine Frau am Donnerstag gegen 12 Uhr in Furtwangen. Ein unbekannter Mann rief eine 58-Jährige an und versuchte ihr in schlechtem Deutsch verständlich zu machen, dass sie ihren Computer hochfahren müsse, da es Probleme mit ihm gebe. Auf die Reaktion der Frau war er nicht gefasst: die Frau fragte den Anrufer, ob sie ihm Ihre Bankdaten gleich direkt übermitteln solle. Der Anrufer legte wortlos auf.

Imme wieder versuchen Betrüger, die sich als "Falsche Polizisten, Enkel oder Computerberater" ausgeben, Bürgern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Tipps und Tricks, wie man sich dagegen wehren kann, findet man im Internet unter www.polizei-beratung.de.

