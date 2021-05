Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unfall beim Einparken (05.05.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Unfall mit rund 5.500 Euro Gesamtsachschaden ist es am Donnerstag gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "An der Schelmengaß" gekommen. Ein 47-jähriger Opel Agila -Fahrer stieß beim Einparken gegen einen geparkten Opel Zafira.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell