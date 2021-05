Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Scheibe an Schulgebäude beschädigt (05.05.2021)

Blumberg (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Dienstag und Mittwoch auf der Achdorfer Straße an einer Schule verursacht. Unbekannte beschädigten eine Scheibe der Grund- und Realschule Eichberg. Personen, die Verdächtiges beobachtet oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Blumberg, Telefon 07702 4779361, in Verbindung zu setzen.

