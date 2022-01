Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Mutmaßliche Einbrecher überrascht - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 26.01.2022, sind mehrere Unbekannte in ein Haus im Blasiwaldweg in Häusern eingebrochen. Die Bewohner des Hauses wurden kurz nach 22:00 Uhr auf merkwürdige Geräusche aufmerksam, erkannten zwei unbekannte maskierte Männer an ihrem Anwesen und verständigten die Polizei. Mehrere Polizeistreifen eilten nach Häusern, konnten aber keine verdächtigen Personen mehr antreffen. Im Untergeschoss des Hauses war eine Türe aufgebrochen, mehrere Räume im Haus schienen durchwühlt. Derzeit steht noch nicht fest, ob etwas gestohlen wurde. Bei der Täterschaft dürfte es sich um mehrere männliche Personen, mindestens zwei, gehandelt haben. Die erkannten zwei Tatverdächtigen waren maskiert, einer mit einer weißen Sturmhaube oder Skimaske. Dieser soll auch eine Camouflage-Hose getragen haben. Um sachdienliche Hinweise bittet die Kriminalpolizei, Tel. 07741 8316-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell