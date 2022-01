Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Handtasche nach Einkauf aus Auto gestohlen

Nach dem Einkaufen in einem Discounter am Donnerstag, 27.01.2022 in der Teichstraße brachte eine 68 Jahre alte Frau nach dem Einladen ihre Lebensmittel ins Auto und ihren Einkaufswagen zurück. Dabei ließ sie gegen 12.40 Uhr ihre Handtasche im unverschlossen Fahrzeug zurück. Dies nutzte eine unbekannte Person, um die Handtasche aus dem Auto zu entwenden. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen.

