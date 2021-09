Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw-Fahrer fährt Schlangenlinien - Alcotest ergibt einen Wert von 1,01 Promille

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Helmstedter Straße

28.09.2021, 23.39 Uhr

Eine Streifenbesatzung fiel am Dienstagabend ein 53-jähriger Pkw-Fahrer auf, der die Straße Klosterfreihit in deutlichen Schlangenlinien befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle ergab ein Alcotest einen Wert von 1,01 Promille. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Der 53-Jährige befuhr am späten Dienstagabend die Klosterfreiheit in Richtung Schäfertor. Er fuhr derart in Schlangenlinien, dass eine ebenfalls dort fahrende Streifenbesatzung auf ihn aufmerksam wurde. Währen die Beamten hinter dem Pkw-Fahrer fuhren, wechselte er häufig seine Geschwindigkeit. Mal bremste er überraschend und abrupt, dann beschleunigte er wieder, wobei er zum Teil die vorgeschriebene Geschwindigkeit überschritt. Die Streifenbesatzung konnte den 53-Jährigen letztlich an einer Tankstelle an der Helmstedter Straße anhalten und kontrollieren. Dabei kann Atemalkohol bei dem Fahrer festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest zeigt 1,01 Promille an. Die angeordnete Blutentnahme wurde in der Klinik in Helmstedt entnommen. Aufgrund des Alkoholwertes in Verbindung mit den Ausfallerscheinungen wurde der Führerschein sichergestellt. Aus gefahrenabwehrenden Gründen stellten die Beamten auch den Fahrzeugschlüssel sicher.

