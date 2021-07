Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Nachtragsmeldung zu Flugzeugabsturz bei Steinenbronn

Ludwigsburg (ots)

Es handelt sich hier um eine Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 17.07.2021, 12:07:13 Uhr, https://www.presseportal.de/print/4971097-print.html

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg übernommen. Zur Stunde befinden sich die Ermittler gemeinsam mit Spezialisten der Spurensicherung und der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen vor Ort. Die Absturzstelle liegt in einem dicht bewachsenen Waldgebiet nordwestlich von Steinenbronn im Landkreis Böblingen.

Bei dem abgestürzten Flugzeug handelt es sich um eine einmotorige Maschine vom Typ "Piper", die am Samstagmorgen gegen 09:40 Uhr vom Flughafen Stuttgart gestartet ist. Gegen 09:45 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf den Absturz der "Piper". An der Absturzstelle fanden die Einsatzkräfte das Wrack der Maschine und mehrere verstorbene Personen. Der Flugschreiber konnte vor Ort geborgen werden. Die Ermittlungen zur Absturzursache und zur Identität der Toten dauern an.

