POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Landkreis Böblingen: Absturz von Flugzeug vom Typ "Piper"

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag kam es gegen 09:45 Uhr zum Absturz eines Flugzeuges vom Typ "Piper" in einem Waldgebiet in der Nähe von Steinenbronn im Landkreis Böblingen. Die Ermittlungen zur Absturzursache und Besetzung des Flugzeuges dauern zurzeit noch an. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind mit starken Kräften vor Ort. Die Absturzstelle ist weiträumig abgesperrt. Es wurden Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen hinzugezogen. Weitere Auskünfte können momentan noch nicht erteilt werden.

