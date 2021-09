Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fußgängerin missachtet Rotlicht und wird leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße / Major-Hirst-Straße, Richtung Fallersleben 28.09.2021, 07.09 Uhr

Eine 30-jährige Golf-Fahrerin fuhr eine 16-jährige Schülerin am Dienstagmorgen auf der Heinrich-Nordhoff-Straße an. Diese war bei Rot der dortigen Ampel über die Straße gelaufen, um zu ihrem Bus zu gelangen. Die Schülerin wurde leicht verletzt. An dem Pkw entstand leichter Schaden.

Die 30-Jährige war mit ihrem Golf am frühen Dienstagmorgen auf der Heinrich-Nordhoff-Straße in Richtung Fallersleben unterwegs. In Höhe der Ampel an der Major-Hirst-Straße lief plötzlich die Schülerin über die Straße. Diese hatte das Rotlicht der Ampel missachtet, da sie den Bus auf der anderen Straßenseite haltenden Bus erreichen wollte. Die Pkw-Fahrerin bremste sofort stark ab, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die 16-Jährige wurde leicht verletzt; ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Der Pkw wurde leicht beschädigt.

