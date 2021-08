Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210817.4 Itzehoe: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Itzehoe (ots)

Am Montagmittag ist in Itzehoe der Fahrer eines BMWs mit einer E-Scooter-Fahrerin kollidiert und hat seinen Weg im Anschluss unerlaubt fortgesetzt. Die Geschädigte erlitt leichte Verletzungen, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 12.45 Uhr befuhr die 34-Jährige mit ihrem Elektroroller den rechten Gehweg der Straße Hinter dem Klosterhof in Richtung Feldschmiedekamp. An der dortigen Fußgängerfurt beabsichtigte sie, die Straßenseite zu wechseln. Als sie sich bereits auf der Fahrbahn befand, kam aus Richtung der Brunnenstraße ein schwarzer BMW, der mit der Itzehoerin zusammenstieß. Die Roller-Fahrerin erlitt bei dem Unglück leichte Verletzungen, der Unfallverursacher flüchtete vom Ort. Nach ihm sucht die Polizei nun. Wer Hinweise auf den Unbekannten oder auf sein Auto, das im Frontbereich links Schäden aufweisen müsste, geben kann, sollte sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell