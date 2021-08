Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210818.3 Itzehoe: Raub auf Spielhalle - Zeugen gesucht!

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu heute hat ein Unbekannter den Angestellten einer Itzehoer Spielhalle überfallen. Der Täter erbeutete einige Einnahmen, die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf ihn geben können.

Gegen 04.20 Uhr rechnete der Mitarbeiter der Spielhalle in der Feldschmiede die Kasse ab, als neben einem bereits anwesenden Gast ein weiterer die Örtlichkeit betrat. Der Mann näherte sich dem Kassenbereich und forderte unter Vorhalt einer Waffe von dem Anzeigenden die Herausgabe von Bargeld. Letztlich bediente sich der Täter selbst an der Kasse und verließ die Spielhalle durch den Eingang zur Feldschmiede und von dort in Richtung Poststraße. Der Zeuge bemerkte den Täter erst, als dieser aus dem Laden lief. Die eigentliche Tat bekam er nicht mit.

Laut den Angaben des Geschädigten und des Zeugen war der Räuber 170 bis 175 cm groß und trug neben einer schwarzen Mundbedeckung einen grauen Hoodie, eine schwarze Trainingshose und Turnschuhe. Hinweise zu dieser Person nimmt die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell