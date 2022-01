Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Brand in elektrotechnischem Betrieb - ein Mitarbeiter leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmittag, 27.01.2022, hat es in einem Betrieb für elektrotechnische Anlagen und Geräte in Lörrach-Tumringen gebrannt. Aus bislang unbekannter Ursache kam es gegen 14:25 Uhr im Testzentrum des Betriebes zum Feuer. Ein 51 Jahre alter Mitarbeiter erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, als er nach dem Auslösen der Brandmeldeanlage im betroffenen Büro nachsah. Die angerückte Feuerwehr evakuierte das Gebäude und konnte den Brand schnell bekämpfen. Insgesamt wurden vier Büroräume durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden kann noch nicht abgeschätzt werden. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

