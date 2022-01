Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fahrraddiebe unterwegs - zwei Tatverdächtige flüchten

Freiburg (ots)

Im Verlauf des Donnerstags, 27.01.2022, kam es im Stadtgebiet von Lörrach zu zahlreichen Fahrraddiebstählen. Insgesamt sechs Strafanzeigen wurden erstattet. Die Tatörtlichkeiten lagen überwiegend an Schulen, vor einem Fitnessstudio und bei einem Wohnhaus. Bei dem Vorfall an dem Wohnhaus in der Zeppelinstraße flüchteten zwei Tatverdächtige, als sie vom Besitzer in flagranti erwischt worden waren. Das Fahrrad ließen sie zurück. Es sollen jüngere Männer mit dunklerem Hautton gewesen sein, ein dickerer mit Vollbart und ein schlanker mit Dutt. Diebesgut waren in den anderen Fällen hochwertige E-Bike/Pedelecs. Der Diebstahlsschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

