Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Überholmanöver fordert Auffahrunfall - eine Leichtverletzte - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 27.01.2022, gegen 11:50 Uhr, kam es auf der L 134/Rümminger Straße in Binzen infolge eines Überholmanövers zu einem Auffahrunfall. Der bislang unbekannte Fahrer oder Fahrerin eines gelben VW Beetle hatte einen vorausfahrenden und gerade abbiegenden Lieferwagen eines Paketdienstes überholt, obwohl Gegenverkehr nahte. Die Fahrerin des Lieferwagens wich auf den Grünstreifen aus, die entgegenkommende 35-jährige Fiat-Fahrerin bremste voll ab, um eine Kollision mit dem VW zu vermeiden. Dies glückte, allerdings konnte ein hinter dem Fiat befindlicher 32 Jahre alter Volvo-Fahrer nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr dem Fiat auf. Im Volvo verletzte sich die 19-jährige Beifahrerin leicht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 8000 Euro an den beiden Autos. Der VW setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort. Der gelbe Beetle soll Lörracher Kennzeichen gehabt haben. Das Polizeirevier Weil am Rhein (Kontakt 07621 9797-0) bittet um Hinweise zu dem VW und Zeugen, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell