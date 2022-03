Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg: Einbruchsversuch in Bestattungsgeschäft

Homberg (ots)

Spangenberg

Versuchter Einbruch in Bestattungsgeschäft Tatzeit: 25.03.2022, 11:00 Uhr bis 26.03.2022, 11:15 Uhr Sachschaden in Höhe von 600,- Euro verursachten unbekannte Täter bei einem Einbruchsversuch in ein Bestattungsunternehmen in der Obergasse. Die Täter versuchten erfolglos die Eingangstür des Geschäfts mit einem unbekannte Werkzeug aufzubrechen. Die Täter gelangten nicht in das Geschäft. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell