Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Fahrzeugführer flüchtet nach Unfall

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagabend beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr einen in der Maybachstraße in Freiberg am Neckar am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, machte sich der Unbekannte davon. Das Polizeirevier Marbach am Neckar bittet Zeugen sich unter Tel. 07144 900-0 zu melden.

