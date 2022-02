Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Trunkenheitsfahrt und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Ludwigsburg (ots)

Ein 38-jähriger Mann war am Donnerstag gegen 21:30 Uhr mit seinem Peugeot in der Feuerbacher Straße in Leonberg von Ditzingen kommend in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Dabei fiel einem hinter ihm fahrenden Zeugen auf, dass der Pkw in Schlangenlinien fuhr. An einer roten Ampel stoppte der 38-Jährige seinen Peugeot, rollte dann aber rückwärts auf den hinter ihm stehenden Pkw des Zeugen auf. Im Zuge der Unfallaufnahme durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Leonberg ergab eine Atemalkoholkontrolle, dass der 38-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Zudem wurden bei einer Durchsuchung des Mannes noch Betäubungsmittel aufgefunden. Der 38-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Am Fahrzeug des Zeugen entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell