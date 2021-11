Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrüche am Friedhof

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede-

In der Nacht von Mittwoch, 03.11.2021, auf Donnerstag, brachen unbekannte Täter in zwei Gebäude, an beziehungsweise auf einem Friedhofgelände, ein.

Während der Nacht überwanden Einbrecher einen Zaun, um auf das Gelände einer Gärtnerei an der Windelsbleicher Straße, nahe der Straße Am Rohrwerk, zu gelangen. Die Täter brachen in das Gebäude ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Mit einem Tablet flüchteten sie in unbekannte Richtung. Mitarbeiter des Geschäftes stellten den Einbruch am Donnerstagmorgen gegen 07:20 Uhr fest. Der Laden war Mittwochabend um 18:30 Uhr verschlossen worden.

Eine Angestellte der Friedhofsverwaltung an der Brackweder Straße, nahe der Friedhofstraße, bemerkte Donnerstagmorgen um 08:00 Uhr eine eingeschlagene Scheibe und informierte die Polizei. Die Zeugin zeigte den Polizisten die eingeschlagene Scheibe an der Kellertür und teilte ihnen mit, dass die Tür Mittwochnachmittags um 16:00 Uhr verschlossen worden war. Die unbekannten Täter hatten den Keller betreten und nach Diebesgut gesucht. Ohne Beute gelang ihnen unerkannt die Flucht.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell