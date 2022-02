Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Mittwoch 20:00 Uhr und Donnerstag 12:00 Uhr einen in der Rilkestraße in Tamm geparkten VW Passat und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell