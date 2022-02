Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Mittwoch 19:00 Uhr und Donnerstag 16:30 Uhr einen Ford, der in der Uhlandstraße in Korntal geparkt war. Das Schadensbild im Frontbereich des PKW deutet auf einen LKW als Verursacherfahrzeug hin. Der Unbekannte setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, sucht Zeugen.

