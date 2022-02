Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Holzlager fängt Feuer

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Vaihingen an der Enz rückte am Donnerstag gegen 15:00 Uhr mit vier Fahrzeugen und 27 Wehrleuten zu einem Brand in die Straße "Am Wolfsberg" in Vaihingen an der Enz aus. Im Garten eines Wohnhauses hatte ein Holzlager Feuer gefangen. Vermutlich durch den Wind wurde dieses schnell weiter angefacht, sodass es auf den gesamten Holzlagerschuppen sowie auf einen Schuppen und ein Carport auf dem angrenzenden Nachbargrundstück übergriff. Gegen 15:45 Uhr war der Brand gelöscht. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurde dieser möglicherweise durch noch glühende Zigarettenkippen ausgelöst, welche mutmaßlich vom Hauseigentümer unsachgemäß in einem Eimer direkt neben dem Holzlager entsorgt worden waren. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

