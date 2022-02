Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Pflugfelden: Brandalarm in Schulzentrum

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag löste gegen 23:00 Uhr in einem Schulzentrum in Pflugfelden ein Brandmeldealarm aus. Die Feuerwehr Ludwigsburg wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Freiberg am Neckar unterstützt. Insgesamt rückten zehn Fahrzeuge und 48 Einsatzkräften aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass Rauch aus einem Schrank in einem Schleifraum drang. Möglicherweise waren nicht ordnungsgemäß gelagerte, mit Leinöl behaftete Stoffstücke, die sich selbstentzündeten, ursächlich für die Brandentstehung. Die Kiste, in der sie sich befanden, wurde von der Feuerwehr aus dem Schulzentrum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Der betreffende Gebäudeabschnitt wurde durch die Feuerwehr belüftet. Zu einer Beeinträchtigung des Schulbetriebs am Folgetag kam es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell