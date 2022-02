Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen - K1073: Drei Verletzte nach Fahrt über Rot

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 15.000 EUR und drei Verletzte sind das Resultat einer Kollision am heutigen Donnerstag gegen 16:45 Uhr an der Anschlussstelle der K1073 an die B464.

Zum Unfallzeitpunkt fuhr eine 26-jährige Polofahrerin mit ihrer 17-jährigen Beifahrerin auf der K1073 von Dagersheim kommend Richtung Böblingen. An der Anschlussstelle B464 missachtete die 26-Jährige das Rotlicht und kollidiert nahezu frontal mit der entgegenkommenden, linksabbiegenden Mercedes A-Klasse eines 58-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die A-Klasse auf einen nachfolgenden Sattelschlepper eines 57-jährigen Ungaren geschoben.

Die Unfallverursacherin und ihre Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt, der Fahrer des Mercedes erlitt schwere Verletzungen, alle Verletzten kamen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Der Fahrer des Mercedes Actros Sattelschleppers wurde nicht verletzt. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme und Verkehrsregelung wurde durch vier Beamte des Polizeireviers Böblingen erledigt.

