Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Schuppen vor einem Mehrfamilienhaus gerät in Brand

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Asperg rückte am Donnerstag gegen 10:30 Uhr mit vier Fahrzeugen und 24 Wehrleuten in die Badstraße in Asperg aus, nachdem ein Brand gemeldet worden war. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts war die Batterie eines Solarpanels in Brand geraten. Das Panel war auf dem Flachdach eines halboffenen Schuppens vor einem Mehrfamilienhaus angebracht. Die Batterie befand sich im Innern, unterhalb des Daches. Der Brand konnte gelöscht werden, bevor er sich ausweitete. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell