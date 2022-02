Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.02.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mudau: Straßensperre bei Supermarkt

16 Einkaufswagen blockierten in der Nacht auf Mittwoch die Bahnhofstraße in Mudau. Neben dem Parkplatz eines Discounters konnten zwei Autofahrer die Einkaufshelfer gegen 22 Uhr und Mitternacht auf der Straße vorfinden. Wie die Einkaufswägen auf die Straße gelangten ist bislang unbekannt. Ob die Wägen sich selbständig machten oder von Unbekannten dorthin geschoben wurden, ist der Bestandteil der Ermittlungen. Hinwweise nimmt das Polizeirevier Buchen, Telefonnummer 06281 9040, entgegen. Durch eine Streife wurden die Wagen in ihren Unterstand gebracht.

Mosbach: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Positiv auf Drogen verlief der Urintest eines 21-Jährigen am Dienstagnachmittag in Mosbach. Der junge Mann war gegen 15.30 Uhr am Steuer seines BMW im Oberen Herrenweg einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Hierbei ergaben sich für die Polizisten Anzeichen auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung. Ein freiwilliger Urintest bestätigte den Verdacht. Der BMW-Fahrer musste sein Auto stehen lassen und eine Blutprobe abgeben. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss rechnen.

Mosbach: Drei Leichtverletzte und 35.000 Euro Schaden bei Unfall

Drei Leichtverletzte waren die Folge eines Unfalls auf der Landesstraße 525 zwischen Mosbach und Elztal-Neckarburken am Dienstagvormittag. Eine 30-Jährige bog mit ihrem Jeep von Mosbach kommend in Richtung Mosbach-Lohrbach ab. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Jeep mit einem aus Neckarburken entgegenkommenden Kleinbus einer 39-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden die Fahrerinnen sowie der 10-jährige Beifahrer des Jeeps leicht verletzt. Die Beteiligten wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro. Der Verkehr musste durch den Unfall für etwa eineinhalb Stunden polizeilich geregelt werden.

