Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.02.2022 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Androhung einer Straftat in Schule

Auf der Mädchentoilette einer Realschule in Bad Mergentheim wurde am Dienstagvormittag ein Schriftzug mit einer Gewaltandrohung entdeckt. Schülerinnen bemerkten gegen 9 Uhr die Drohung im Gebäude in der Kopernikusstraße, die auf den 16.02.2022 datiert wurde. Es wird aktuell nicht von einer akuten Gefahrenlage ausgegangen. Durch das Polizeirevier Bad Mergentheim wird das Gelände bis Schulende überwacht. Die Ermittlungen zum Hintergrund und dem Täter oder der Täterin wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Der Unterricht konnte stattfinden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell