Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Einsatz vom 16.02.2022 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Gesunkenes Fahrzeug in Gundelsheim - Objektfund am Neckargrund

Göppingen Gundelsheim: In Zusammenhang mit dem am Sonntag, 13.02.2022, gegen 21:15 Uhr in Gundelsheim gesunkenen Fahrzeug konnte am gestrigen Abend durch das THW mittels Sonar ein Objekt am Neckargrund festgestellt werden. Ob es sich hierbei um den gesunkenen Audi handelt, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Wasserschutzpolizeistation Heilbronn und das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Neckar Standort Heidelberg planen nun die Bergung des Objekts.

