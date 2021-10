Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Drei Menschen verletzt

Bei Eberhardzell sind am Freitag zwei Autos zusammengeprallt.

Ulm (ots)

Gegen 14 Uhr ereignete sich der Unfall, als ein 18-Jähriger mit seinem VW in Richtung Ravensburg fuhr. Bei Oberessendorf, an der Einmündung nach Winterstettendorf, habe er nicht aufgepasst, sagte er später der Polizei. Er kam mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort rammte er einen Opel, der vor der Einmündung in die B30 wartete. Beide Autos blieben im Graben liegen. Der 18-Jährige und zwei Insassen im Opel wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um sie. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, die sich jetzt gegen den 18-Jährigen richten. Er sieht einer Strafanzeige entgegen.

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell