Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrerin und Kind bei Unfall leicht verletzt

Hagen (ots)

Auf der Altenhagener Straße verletzten sich eine 22-Jährige und ein 3-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall. Am Samstag (29.05.2021) gegen 15.50 Uhr fuhr die Hagenerin mit ihrem Rad in Richtung Boeler Straße. Am Fußgängerüberweg stieß sie mit dem Jungen zusammen, der sich nach bisherigen Ermittlungen zunächst hinter seinem Papa befunden hatte, dann aber neben ihm nach vorne auf die Straße gelaufen war. Der 3-Jährige kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die 22-Jährige verletzte sich ebenfalls leicht. (arn)

