Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Unfallflucht auf Emst gesucht

Hagen (ots)

Am Donnerstag (27.05.2021) ereignete sich auf Emst ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Eine 31-jährige Hagenerin stellte fest, dass der linke Außenspiegel ihres Autos nach vorne umgeklappt und stark beschädigt war. Sie hatte ihren grauen Ford gegen 09.00 Uhr in der Cunostraße geparkt und den Unfallschaden gegen 12.40 Uhr gesehen. Die Polizeibeamten fanden diverse abgebrochene Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Diese ließen darauf schließen, dass der unbekannte Verursacher in Richtung Köhlerweg gefahren sein muss. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

