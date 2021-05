Polizei Hagen

POL-HA: Paketzusteller von Unbekanntem geschlagen

Hagen (ots)

Ein unbekannter Mann griff am Donnerstag (27.05.2021) einen Paketzusteller an und schlug diesen. Der 30-Jährige war gegen 14.50 Uhr in der Wehringhauser Straße, um seiner Arbeit nachzugehen. Dabei geriet er mit dem Mann in Streit. Im weiteren Verlauf habe er ihm mit der flachen Hand zwei Mal in das Gesicht geschlagen. Der Unbekannte sei ca. 30 Jahre alt und zwischen 160 und 170cm groß gewesen. Er habe einen schwarzen Jogginganzug getragen. Eine Suche im Nahbereich durch die Polizei verlief ohne Erfolg. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei zu melden. (arn)

