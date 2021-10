Polizeipräsidium Ulm

Zwei Unfallverursacher kümmerten sich bereits am letzten Wochenende nicht um die Schäden, die sie angerichtet haben.

Wie die Polizei mitteilt, muss ein Unfall bereits letzten Freitag (24.9.) in Oberkirchberg passiert sein: Gegen 17.30 Uhr war ein Unbekannter mit seinem Ford in der Ulmer Straße unterwegs und bog nach links in die Gartenstraße ab. Dabei rammte er einen Radfahrer. Der Mann stürzte. Anschließend fuhr der Unfallverursacher in Richtung Illerrieden davon. Der 63-jährige Radfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Nun sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Unfallverursacher, der mit einem blauen Ford Fiesta mit den Anfangsbuchstaben "UL" im Kennzeichen unterwegs war, geben können. Hinweise nimmt die Ulmer Polizei unter 0731/1880 entgegen.

In Blaustein kümmerte sich ein Unfallverursacher am Sonntagmorgen nicht um den Schaden, den er verursacht hatte: Gegen 2.15 Uhr fuhr er in der Ulmer Straße in Richtung Ulm. Dabei rammte er einen Citroen. Der parkte am Fahrbahnrand. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf ungefähr 5.000 Euro. Ein Zeuge wurde durch das Geräusch geweckt. Ersten Erkenntissen zufolge muss der Unfallverursacher mit einem silbernen Mercedes, E-Klasse unterwegs gewesen sein. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Laupheim (07392/96300) zu melden.

Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

