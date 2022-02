Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.02.2022 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Neckargartach: Unfallhergang unbekannt - Geschädigte gesucht

Wie genau sich ein Unfall in Heilbronn-Neckargartach am Dienstagabend zugetragen hat bei dem mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden, ist unklar. Bekannt ist, dass die Fahrerin eines Renault Clio gegen 20.30 Uhr in der Straße "Im Fleischbeil" in Richtung Böckinger Straße unterwegs war und auf diesem Weg mindestens zwei Fahrzeuge beschädigte. Ein Pkw konnte zwischenzeitlich ausfindig gemacht werden. An dem Hyundai entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier sucht nun nach Personen, deren Fahrzeug ebenfalls durch den Renault beschädigt wurde oder die Hinweise zu den Unfällen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

