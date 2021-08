Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1090) Einbrecher entwendet Schmuck - Zeugenaufruf

Oberasbach (ots)

Am Montagvormittag (02.08.2021) stieg ein bislang unbekannter Täter über ein offenes Fenster in ein Einfamilienhaus in Oberasbach ein und entwendete Schmuck. Die Kriminalpolizei Fürth sucht nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter nutzte am Montagvormittag gegen 09:45 Uhr ein offenstehendes Fenster, um in ein Einfamilienhaus in der Theodor-Heuss-Straße einzusteigen.

Die 83-jährige Bewohnerin befand sich zu dieser Zeit im Badezimmer und bemerkte den Eindringling nicht.

Der Täter entwendete schließlich Schmuck im Gesamtwert von etwa 2500 Euro und flüchtete unerkannt.

Erst als die 83-Jährige den Schmuck anlegen wollte, bemerkte sie den Diebstahl.

Nach Zeugenaussagen kann der unbekannte Täter wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 30 Jahre, 175 cm groß, dunkelhäutig, südländisches Erscheinungsbild, schlanke Statur, runde Gesichtsform, kurze Haare, Oberlippenbart, bekleidet mit Trainingsanzug, trug Mund-Nasen-Schutz am rechten Arm

Die Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen zur Aufklärung des Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 / 2112-3333 zu melden.

Markus Baumann/n

