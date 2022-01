Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Auf dem Lidl-Parkplatz an der Marler Straße hat es am Donnerstag eine Unfallflucht gegeben. Zwischen 12 und 15.15 Uhr wurde dort ein grauer VW Polo angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Schaden an der Beifahrerseite wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Marl:

Die Polizei sucht nach dem Autofahrer bzw. der Autofahrerin, die am Donnerstagmorgen während der Fahrt auf der Victoriastraße einen weißen Seat Ibiza gestreift und beschädigt hat. Nach Angaben des Fahrers sei ihm gegen 7.25 Uhr an der Kreuzung Friedrichstraße die Vorfahrt genommen worden, woraufhin der Unfall passierte. Der rote Kleinwagen mit weißer Aufschrift sei danach in Richtung Bergstraße weitergefahren. Weitere Angaben konnte der Fahrer des Polo nicht machen. Der Fahrer bzw. die Fahrerin oder wer weitere Hinweise auf den roten Kleinwagen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise zu den Unfallfluchten nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell