Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Rollstuhlfahrer beim Abbiegen erfasst

Recklinghausen (ots)

An der Ecke Overbergstraße/Geitenfeld sind heute Vormittag eine Autofahrerin und ein Rollstuhlfahrer zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 44-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen gegen 10.40 Uhr von der Overbergstraße nach links in die Straße Geitenfeld abbiegen. Dabei geriet sie in den Gegenverkehr und erfasste den 58-jährigen Recklinghäuser, der mit seinem Rollstuhl mit Vorspannrad wartete, um abzubiegen. Der 58-Jährige wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Noch ist nicht bekannt, ob der Mann schwere oder leichte Verletzungen erlitten hat. Auch zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.

