Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch löst Alarmanlage aus - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

16. November 2021 | Kreis Stormarn - 12.11.2021 - Oststeinbek

Bereits am vergangenen Freitagabend (12.11.2021), gegen 20.40 Uhr, ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Parkweg in Oststeinbek gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen haben Unbekannte sich an den Fenstern im Erdgeschoß des Wohnhauses zu schaffen gemacht, um ins Innere des Objektes zu gelangen. Während die Täter die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsuchten, löste die Alarmanlage aus und vertrieb sie.

Angaben zur Höhe und Art des Stehlgutes sowie zur entstandenen Sachschadenshöhe können nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Parkweges in Oststeinbek aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell