Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbruch in eine Wohnung gesucht

Ratzeburg (ots)

16. November 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 12.11.2021 - Lauenburg

Am 12.11.2021 ist es zu einem Einbruch in eine Wohnung in Lauenburg gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und die Hinweise auf die Täter geben können.

In der Zeit von 17.35 Uhr bis 18.30 Uhr drangen Unbekannte über die Wohnungstür in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Büchener Straße ein. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Der Wert des erlangten Stehlguts liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell