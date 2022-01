Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Bottrop

Am Donnerstag, zur Tageszeit, hebelten unbekannte Täter ein Fenster an der Gartenseite im Erdgeschoss eines Haues an der Scharnhölzstraße auf. Von innen wurde anschließend eine Terrassentür geöffnet. Die Täter durchsuchten das Haus nach Beute. Anschließend flüchteten sie mit Schmuck in unbekannte Richtung.

Mit diversen Wertgegenständen flüchteten Unbekannte am Heimersfeld aus einem Einfamilienhaus. Um in das Gebäude zu gelangten kletterten sie über eine vor Ort Holzleiter ins Obergeschoss und warfen hier eine Scheibe ein. Der Einbruch geschah am Donnerstag zwischen 15:15 Uhr und 19:20 Uhr.

Dorsten

Über eine Terrassentür gelangten Unbekannte am Donnerstag, zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr in Wohnräume am Fuchspass. Die Tür wurde aufgehebelt. Genaue Angaben zur Beute konnten nicht nicht gemacht werden. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Recklinghausen

Zwischen Donnerstagnachmittag und Donnerstagabend hebelten unbekannte Täter ein Fenster einer Erdgeschosswohnung an der Stauffenbergstraße auf. Sie durchsuchten die Räume nach Beute. Anschließend flüchteten sie mit einer silbernen Halskette in unbekannte Richtung.

